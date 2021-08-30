30 Ağustos 2021, Pazartesi
İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş yapan öğrenciler ne zaman sıralarına döneceklerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde detaylar belli oldu. Veliler okulların açılma tarihi dışında, alınan önlemleride merak ediyor. İşte, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.08.2021 14:33
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