İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

ÖĞRETMENLERE "AŞI" ÇAĞRISI

Öğretmenlere aşı çağrısı da yapan Özer, "Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar." dedi.

Aşı olmayan öğretmen ve okul görevlilerinden haftada en az iki kez PCR testi istenecek.