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Haberler Galeri İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş yapan öğrenciler ne zaman sıralarına döneceklerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde detaylar belli oldu. Veliler okulların açılma tarihi dışında, alınan önlemleride merak ediyor. İşte, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 14:33
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İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın süreci sonrasında okullara dönmeye hazırlanan öğrenciler açılma takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Veliler ve öğrenciler ilk ders zili için sabırsızlanırken, alınacak önlemleride merak ediyor. İşte, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

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İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğitim öğretim tüm kademelerde 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hedeflerinin sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek olduğunu söyledi.

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İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

Okullar, 6 Eylül'de yeni tedbirlerle açılacak. Okula maske ile gidilecek, yemekhaneler, kantinler ve pansiyonlar açık olacak. 6 Eylül öncesinde de uyum eğitimleri yapılacak.

Bakan Özer, uyum eğitimlerinin 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacağını belirterek, 1-3 Eylül tarihleri arasında öğretmenlere COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini söyledi.

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İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV üzerinden eğitime devam edecek. Destekleme ve yetiştirme kursları 8'inci ve 12'nci sınıflar için düzenlenecek.

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İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

ÖĞRETMENLERE "AŞI" ÇAĞRISI

Öğretmenlere aşı çağrısı da yapan Özer, "Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar." dedi.

Aşı olmayan öğretmen ve okul görevlilerinden haftada en az iki kez PCR testi istenecek.