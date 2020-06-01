ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik başvurularının başladığı duyuruldu. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini ve şartları araştırmaya başladılar. Haziran dönemi ile 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. Peki, ilkatama.meb.gov.tr sayfası ile sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...