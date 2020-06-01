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ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran döneminde yapılacak sözleşmeli öğretmen alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruların 1 Haziran'da başlayacağı bildirilmişti. Sözleşmeli olarak görev almak isteyen öğretmen adayları, başvurularını ilkatama.meb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:03
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