01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran döneminde yapılacak sözleşmeli öğretmen alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruların 1 Haziran'da başlayacağı bildirilmişti. Sözleşmeli olarak görev almak isteyen öğretmen adayları, başvurularını ilkatama.meb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:03
  • 1
  • 16
ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik başvurularının başladığı duyuruldu. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini ve şartları araştırmaya başladılar. Haziran dönemi ile 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. Peki, ilkatama.meb.gov.tr sayfası ile sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 16
ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde alınacak. Başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

TABAN PUAN VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 16
ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak.

  • 4
  • 16
ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

  • 5
  • 16
ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.