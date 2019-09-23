İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi devam ediyor. Tatil dönemlerine göre plan yapan aileler şimdiden ilk ara tatil ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? Açıklanan yeni sisteme göre, Kasım ve Nisan aylarında birer hafta olmak üzere iki ara tatil dönemi bulunacak. Yarıyıl tatili ise 17 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihlerini kapsayacak. İşte ara tatil tarihleri!