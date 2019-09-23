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İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
İlk ara tatil ne zaman? 2019 Kasım ara tatil hakkında öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? MEB'in hazırladığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre bu yıl iki ara tatil yapılacak. Bu ara tatilin ilki Kasım ayında, diğeri ise Nisan ayında yapılacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte, Kasım ayında gerçekleştirilecek ara tatil tarihi!
Giriş Tarihi: 23.09.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:27
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