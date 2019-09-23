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İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

İlk ara tatil ne zaman? 2019 Kasım ara tatil hakkında öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? MEB'in hazırladığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre bu yıl iki ara tatil yapılacak. Bu ara tatilin ilki Kasım ayında, diğeri ise Nisan ayında yapılacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte, Kasım ayında gerçekleştirilecek ara tatil tarihi!

Giriş Tarihi: 23.09.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:27
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İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi devam ediyor. Tatil dönemlerine göre plan yapan aileler şimdiden ilk ara tatil ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? Açıklanan yeni sisteme göre, Kasım ve Nisan aylarında birer hafta olmak üzere iki ara tatil dönemi bulunacak. Yarıyıl tatili ise 17 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihlerini kapsayacak. İşte ara tatil tarihleri!

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İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.