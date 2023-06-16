16 Haziran 2023, Cuma
İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde! İlçenin il olmasının avantajları
İlçenin il olmasının avantajları neler sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni Yüzyılda 100 şehir düzenlemesine ilişkin detaylar merak ediliyor. İlçelerin il olmasında 8 kriter aranacak. Vatandaşlar yaşadıkları ilçelerin il olması için gerekli şartları ve avantajlarını araştırıyor. Peki il olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:37
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