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Haberler Galeri İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları tamamlandı. 4-8 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:14
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İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 4-8 Temmuz tarihlerinde alındı. İl içi tayin için başvuru yapan öğretmenler, başvuru sürecinin ardından sonuçları beklemeye başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EN ÇOK 40 EĞİTİM KURU TERCİH EDİLEBİLİYOR

4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.

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İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

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İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.