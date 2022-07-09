İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları tamamlandı. 4-8 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...