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Haberler Galeri İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...

İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...

İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB'e bağlı eğitim kurumlarında kadrolu görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için geri sayım başladı. İl içi atamaların tamamlanmasının ardından gözler il dışı başvurularına çevrildi. Peki, il dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 27.07.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 16:23
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İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...

Öğretmen il dışı tayinler ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takviminde değişiklik yapıldığı açıklandı. İl içi tayin sürecinin tamamlanması ile birlikte il dışı atama bekleyen öğretmenler, başvuru sürecini araştırmaya başladı. Peki, il dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

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İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 yılına ilişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

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İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...

ADAYLAR DİKKAT!

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

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İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...

40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

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İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.