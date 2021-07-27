27 Temmuz 2021, Salı
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İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...
İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB'e bağlı eğitim kurumlarında kadrolu görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için geri sayım başladı. İl içi atamaların tamamlanmasının ardından gözler il dışı başvurularına çevrildi. Peki, il dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.07.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 16:23
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