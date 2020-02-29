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İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...

İdlib şehitleri isimleri memleketleri nelerdir sorusu gündeme oturdu. Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı nedeniyle şehit olan 34 askerimiz toprağa veriliyor. Türkiye'nin birçok yerinde şehit cenazeleri kaldırılıyor. Türkiye şehitlerine ağlarken, İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri de araştırılıyor. 27 Şubat günü yapılan alçak saldırıda 34 asker şehit olmuş, 34 asker de yaralanmıştı. İşte, İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri…

Giriş Tarihi: 29.02.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 16:00
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İdlib İdlip şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...

İdlib şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Türkiye İdlib şehitlerine ağlıyor. Şehitlerimiz memleketlerinde toprağa verilirken İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye'nin birçok ilinde şehitlerimiz için tören düzenleniyor. Peki, İdlib şehitleri kimdir?

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İdlib İdlip şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...

ALİ TAŞÖZ – PİYADE UZMAN ONBAŞI – KAYSERİ

Şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz 24 yaşındaydı. Acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.

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İdlib İdlip şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...

TOLGA CAN YILMAZ – BURSA

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.

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İdlib İdlip şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...

HALİL İBRAHİM AKKAYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI – GAZİANTEP

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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İdlib İdlip şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...

CUMA BAĞATUR – TANK SÖZLEŞMELİ ER – BATMAN

Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur'un, Batman'ın Sason ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi.