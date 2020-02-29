İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...

İdlib şehitleri isimleri memleketleri nelerdir sorusu gündeme oturdu. Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı nedeniyle şehit olan 34 askerimiz toprağa veriliyor. Türkiye'nin birçok yerinde şehit cenazeleri kaldırılıyor. Türkiye şehitlerine ağlarken, İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri de araştırılıyor. 27 Şubat günü yapılan alçak saldırıda 34 asker şehit olmuş, 34 asker de yaralanmıştı. İşte, İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri…