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İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencilerinin başvuruda bulunduğu İBB bursunun ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları son durum nedir? 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...