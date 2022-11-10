İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından genç üniversiteli bursu için başvurular alındı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, İBB burs sonuçları son durum nedir? 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...