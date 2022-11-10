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Haberler Galeri İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencilerinin başvuruda bulunduğu İBB bursunun ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları son durum nedir? 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 15:13
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İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından genç üniversiteli bursu için başvurular alındı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, İBB burs sonuçları son durum nedir? 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken, konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

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İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

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İBB burs sonuçları son durum: 2022 İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak