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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 17:02
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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı

Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce, 8 Ekim'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hatice Ceylan ve eşi, oğulları Cafer'i görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.

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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı

Cafer ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Ceylan çifti, evlatlarını bağrına bastı.

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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı

Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, 4 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu oğlunun elini sıkı sıkı tuttu, gözyaşı döktü.

İşte buluşmadan kareler:

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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı
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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı