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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı
Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Giriş Tarihi: 10.12.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 17:02
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