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Harp tarihi ve güç dengesinde değişimin aktörü: Türk SİHA’ları

Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda kaydettiği ilerleme son zamanlarda dış basında sıklıkla gündem olmaya devam ediyor. SİHA ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerden birini de "Tarihin Sonu" tezini ortaya atan Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama yaptı. Fukuyama SİHA kullanımının Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselmesine katkı sağladığını ve güç dengesinde belirleyici bir etki oluşturduğunu yazdı.

AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 14:56
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Harp tarihi ve güç dengesinde değişimin aktörü: Türk SİHA’ları

Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda kaydettiği ilerleme son zamanlarda dış basında sıklıkla gündem olmaya devam ediyor. İngiliz The Guardian Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) bölgedeki askeri dengeyi hızla değiştirdiğini yazdı.

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Harp tarihi ve güç dengesinde değişimin aktörü: Türk SİHA’ları

Telegraph gazetesinde yer alan haberde ise savaşın doğasının değiştiğine dikkat çekiliyordu. Financial Times Türkiye'nin yükselen bir drone gücü olarak SİHA konusunda ABD, İsrail ve Çin'e rakip olduğunu gündeme getirdi.

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Harp tarihi ve güç dengesinde değişimin aktörü: Türk SİHA’ları

Alman Die Welt Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiğine ve askeri başarılar kazandığına yer verdi. Fransız Liberation ise SİHA'ları Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığının sembolü olarak yansıttı.

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Harp tarihi ve güç dengesinde değişimin aktörü: Türk SİHA’ları

Rus basınında Kazakistan'ın Çin insansız hava araçlarından (İHA) vazgeçip Bayraktar TB2 satın alacağı haberleri yer aldı.

ABD'den Forbes dergisi Türk SİHA'larını "sihirli mermi", Foreign Policy "uçan zırhlı hayvan" İspanyol El Pais ise "gökyüzünün yeni sahipleri" olarak tanımladı.

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Harp tarihi ve güç dengesinde değişimin aktörü: Türk SİHA’ları

Türk SİHA'ları İsrail ve Yunanistan medyasında da sıkça yer buldu. Bunca gündemin oluşmasında esasen etkili olan, SİHA'ların üretim süreçlerinin dramatik öyküsü, harp tarihinde ilklere imza atması ve bölgedeki çatışmaların seyrinde belirleyici bir rol oynamasıdır.