Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin 24 Ocak 2026 tarihli sayısına göre Hakimler ve Savcılar atama ve görev değişikliği listesi yayımlandı. Çeşitli derecelerde görev süresini tamamlayan Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2025 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler."