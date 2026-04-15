Hac yolcularına savaş güvencesi: Diyanet kesintisiz ücret iadesi sağlayacak

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 09:32

Hacı adayları kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmek için gün sayıyor. Bölgesel gerilimlerin gölgesinde 2026 hac yolculuğu 18 Nisan'da başlayacak, dönüşler ise 25 Haziran'da tamamlanacak. Diyanet, olası savaş, afet veya salgın durumlarında hacı adaylarına "kesintisiz ücret iade garantisi" sunacak. Suudi Arabistan ise hac öncesi Mekke'ye giriş kurallarını sıkılaştırırken, izinsiz girişlere ağır para cezaları uygulayacak.

Türkiye'de hacı adaylarının heyecanla beklediği kutsal topraklara yapılacak yolculuk, bölgesel gerilimlerin gölgesinde ilk kafilenin 18 Nisan'da yola çıkmasıyla başlayacak. 2026 hac organizasyonunun dönüş yolculukları ise 25 Haziran'da tamamlanacak.

DİYANET'TEN HAC ADAYLARINA KESİNTİSİZ ÜCRET İADE GARANTİSİ Orta Doğu'da devam eden ABD ile İran arasındaki gerilimin hac ibadetine olası etkileri için ise gerekli önlemler hem Suudi yetkililer hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı.

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre başkanlık, bu kapsamda hacı adaylarına her yıl sağlanan "kesintisiz ücret iade garantisini" bu yıl da sunacak. Başkanlık tarafından alınan kararlarda savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarına yaptığı ödemeler iade edilecek.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAC ÖNCESİ YENİ KURALLAR Öte yandan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilime rağmen hac bölgelerinin "siyaset üstü ve güvenli bölge" statüsünü korumak için ek askeri ve teknolojik önlemler aldı. Özellikle drone tehditlerine karşı hava savunma sistemleriyle hac rotaları güçlendiriliyor.