Hac yolcularına savaş güvencesi: Diyanet kesintisiz ücret iadesi sağlayacak

Hacı adayları kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmek için gün sayıyor. Bölgesel gerilimlerin gölgesinde 2026 hac yolculuğu 18 Nisan'da başlayacak, dönüşler ise 25 Haziran'da tamamlanacak. Diyanet, olası savaş, afet veya salgın durumlarında hacı adaylarına "kesintisiz ücret iade garantisi" sunacak. Suudi Arabistan ise hac öncesi Mekke'ye giriş kurallarını sıkılaştırırken, izinsiz girişlere ağır para cezaları uygulayacak.

Türkiye'de hacı adaylarının heyecanla beklediği kutsal topraklara yapılacak yolculuk, bölgesel gerilimlerin gölgesinde ilk kafilenin 18 Nisan'da yola çıkmasıyla başlayacak. 2026 hac organizasyonunun dönüş yolculukları ise 25 Haziran'da tamamlanacak.

DİYANET'TEN HAC ADAYLARINA KESİNTİSİZ ÜCRET İADE GARANTİSİ

Orta Doğu'da devam eden ABD ile İran arasındaki gerilimin hac ibadetine olası etkileri için ise gerekli önlemler hem Suudi yetkililer hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı.

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre başkanlık, bu kapsamda hacı adaylarına her yıl sağlanan "kesintisiz ücret iade garantisini" bu yıl da sunacak. Başkanlık tarafından alınan kararlarda savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarına yaptığı ödemeler iade edilecek.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAC ÖNCESİ YENİ KURALLAR

Öte yandan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilime rağmen hac bölgelerinin "siyaset üstü ve güvenli bölge" statüsünü korumak için ek askeri ve teknolojik önlemler aldı. Özellikle drone tehditlerine karşı hava savunma sistemleriyle hac rotaları güçlendiriliyor.

Suudi yetkililer, hac sezonu öncesinde Mekke'ye giriş kurallarını yeniden düzenledi. 14 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni uygulamaya göre, Mekke'ye giriş yapmak isteyen ikamet sahiplerinin ilgili kurumlardan onaylı izin belgesi alması zorunlu. İzinsiz başvuruların kente girişine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

Mekke'den verilmiş geçerli oturum belgesi olanlar, halihazırda hac izni onaylanmış adaylar ve kutsal bölgelerde çalışma izni bulunanlar ise yeni düzenlemeden muaf tutuldu.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr tarafından yapılan açıklamada, "Mekke Yolu Projesi'yle hacılar Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

HAC İZNİ OLMAYANLARA PARA CEZASI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 hac takvimine göre ilk hac kafilesi de 18 Nisan'da yola çıkacak, gidiş sevki 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kura sonucunda kutsal topraklara gitme hakkı kazanan 84 bin 942 vatandaşı doğrudan ilgilendiren bu düzenleme, kafile çıkışlarıyla eş zamanlı uygulamaya girmiş oldu.

Pasaport Genel Müdürlüğü ise hac sezonunda görev alacak yabancı çalışanlar için Mekke giriş izin başvurularının "Absher" ve "Muqeem" platformları üzerinden elektronik ortamda alınacağını açıkladı.

Geçen yıl hac izni olmaksızın kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale varan para cezaları ve ülkeye giriş yasağı uygulanmıştı. Suudi yetkililer bu yıl da denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini hatırlattı.

