CHP'de kriz! Gürsel Tekin’den parti yönetimine sert mesaj: Suça bulaşanlar ayıklansın
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandalları parti içinde krize neden oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında, parti içindeki ayrışmalara dikkat çekti. Tekin, "Önce iç sorunlarımızı çözmeliyiz" diyerek yönetimi eleştirdi. Tekin ayrıca suça bulaşanların partiden temizlenmesi gerektiğini vurgularken CHP medyasına da sert tepki gösterdi.
CHP'li belediyelerde peş peşe gelen yolsuzluk soruşturmaları, şikayetler ve itiraflar, parti içinde derin çatlak oluşturdu.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında, parti içindeki yolsuzluklara değindi.
"YOLSUZLARDAN ARINMA" ÇAĞRISI
Muhalif kanada mensup yüzlerce ismin bir araya geldiği organizasyon, genel merkezde rahatsızlığa yol açtı. Bayramlaşma töreninde bir kez daha "yolsuzlardan arınma" çağrısı ön plana çıktı.
"ÇOK İSTESEK BİNLERCE PARTİLİMİZİ DE GETİRİRDİK"
Sabah'ın haberine göre, açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bayramlaşma programımıza yüzlerce kişi katılım sağladı. Biz kimseyi zorla getirmedik. Çok istesek binlerce partilimizi de getirirdik" ifadesini kullandı.
"SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİNİN GÖREVİ SORUN YARATMAK DEĞİL"
CHP'deki krizlere değinen ve parti yönetimini eleştiren Tekin, "Partinin doğru yolda olabilmesi için önce evinizin içindeki sorunları çözebilmeniz gerekiyor. Siyasi parti yöneticilerinin görevi sorun yaratmak değil, sorun çözmektir. Suça bulaşmış kişiler varsa bunlar mutlaka partiden temizlenmeli" değerlendirmesinde bulundu.
MUHALİF MEDYAYA TEPKİ
CHP destekli medya kuruluşları ve gazetecilere zehir zemberek sözlerle tepki gösteren Tekin, "CHP artık mağduriyet algısı üretmekten vazgeçmeli ve gerçeklerle yüzleşmeli. Ben genel merkezi eleştiriyorum, bana cevabı onların gazetecileri veriyor. " dedi.