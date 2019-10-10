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Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
10 Ekim Genel af son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? Mahkumların ve mahkum yakınlarının gözü TBMM'ye çevrildi. Kamuoyunda oluşan genel af beklentisinin ardından yeni yargı paketi meclise gelmişti. TBMM'nin açılmasıyla birlikte çalışmalar başladı. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı merakla beklenen infaz yasa tasarısının detayları belli oldu. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrer suçlar af yasası dışında olacak. İşte genel af son dakika gelişmeleri…
Giriş Tarihi: 10.10.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 17:45
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