27 Mayıs 2025, Salı
Google'dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek
Türkiye, Google'ı masaya oturtarak Dijital Telif Yasası'nı çıkartmak için son hazırlıklarını tamamlamak üzereyken, ABD'li arama motoru Amerika'da yapay zeka destekli arama modunu devreye aldı. Google'ın, yapay zeka destekli arama modu ile adeta haber sitelerinin ve yayıncıların içeriklerini "çalarak" doğrudan kullanıcılara sunması büyük tartışma yarattı ve tepki çekti. Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:55