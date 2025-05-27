Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

ABD yargısı bu tekeli kırmak için dava üstüne dava açıyor ama Google'ın umurunda değil!

Google, ilk kurulduğunda medya ve yayıncıların içeriğini ücretsiz kullanıp zamanla dev bir küresel tekele dönüştü.

Sonra reklam gelirini kendi dağıtıp pastadan en büyük dilimi kaptı.

Ardından yayıncıların içeriklerini sessizce yapay zekaya yüklediler.

Daha sonra Google'ın basit bir bilgiye bile ulaşmayı zorlaştıran arama çöplüğüne dönüşmesine izin verdiler.

En sonunda bu çöplüğü temizleyen, insanlara kolayca en net arama sonucunu veren yapay zeka destekli 'AI' arama modelini devreye soktular.

Daha kötüsü; haberde de belirtildiği gibi; Google, 'AI' arama özelliklerine içerik dahil edilmeden önce yayıncılardan izin istememe kararı aldı.