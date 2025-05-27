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Google'dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

Türkiye, Google'ı masaya oturtarak Dijital Telif Yasası'nı çıkartmak için son hazırlıklarını tamamlamak üzereyken, ABD'li arama motoru Amerika'da yapay zeka destekli arama modunu devreye aldı. Google'ın, yapay zeka destekli arama modu ile adeta haber sitelerinin ve yayıncıların içeriklerini "çalarak" doğrudan kullanıcılara sunması büyük tartışma yarattı ve tepki çekti. Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:55
Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

Türkiye, Dijital Telif Yasası hazırlıklarını sürdürürken; Google'ın ABD'de devreye aldığı "AI" (Yapay zeka) destekli arama modu büyük tepki çekti. Yayıncıların içeriklerini izinsiz bir şekilde alan Google, bunu yapay zeka ile harmanlayarak okuyuculara özet geçmeye ve bu şekilde diğer sitelerin tıklanmasının önüne geçti. Bu durum özellikle medya kuruluşu ve yayıncıların büyük tepkisini çekerken, "hırsızlık" olarak yorumlandı. Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel de bu konuyu gündeme getirerek, Dijital Telif Yasası'nın önemine ve Google'ın tekelleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

İşte Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı "Google'dan medyayı bitirecek hırsızlık" başlıklı o yazı
Google bir süredir test ettiği yapay zeka (AI) destekli arama modunu geçtiğimiz hafta Amerika'da kullanıma sundu.
Ve ABD'deki büyük haber kuruluşlarını temsil eden News/Media Alliance birliği, 'AI Modu' için 'hırsız' dedi.
Çünkü 'AI Modu' arama sonuçlarını sitelere yönlendiren klasik sistemden farklı olarak yapay zeka destekli sonuçları doğrudan kullanıcılara sunuyor.

Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

Donanım Haber'e göre News/Media Alliance, yeni özelliğin yayıncıları hem trafikten hem de gelirden mahrum bırakacağını açıkladı.
Birliğin CEO'su Danielle Coffey tehlikeyi net özetlemiş:
"Bağlantılar, yayıncılara trafik ve gelir sağlayan aramanın son kurtarıcı özelliğiydi.
Şimdi Google içeriği zorla alıyor ve geri dönüşü olmadan kullanıyor, bu da hırsızlığın tanımı." İşte tekel olmanın zararları! Bu öyle bir tekel ki, medyanın sonunu getirecek.

Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

ABD yargısı bu tekeli kırmak için dava üstüne dava açıyor ama Google'ın umurunda değil!
Google, ilk kurulduğunda medya ve yayıncıların içeriğini ücretsiz kullanıp zamanla dev bir küresel tekele dönüştü.
Sonra reklam gelirini kendi dağıtıp pastadan en büyük dilimi kaptı.
Ardından yayıncıların içeriklerini sessizce yapay zekaya yüklediler.
Daha sonra Google'ın basit bir bilgiye bile ulaşmayı zorlaştıran arama çöplüğüne dönüşmesine izin verdiler.
En sonunda bu çöplüğü temizleyen, insanlara kolayca en net arama sonucunu veren yapay zeka destekli 'AI' arama modelini devreye soktular.
Daha kötüsü; haberde de belirtildiği gibi; Google, 'AI' arama özelliklerine içerik dahil edilmeden önce yayıncılardan izin istememe kararı aldı.

Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

GEÇ KALDIK
Bunun yerine, yayıncılar içeriklerinin 'AI' özelliklerine dahil edilmesini istemiyorsa, tüm arama sonuçlarından tamamen çıkmaları gerekiyor.
Bu da yayıncıların ya tamamen görünmez olmaları ya da içeriklerinin kullanılmasına razı olmaları anlamına geliyor.
Ve Türkiye yine geç kaldı! Biz daha 'Dijital Telif Yasası'nı bile çıkaramadık!

Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

Yasa çıkacak da, medya yöneticileri Google'a pazarlık masasına oturacak da...
'AI' Modu yüzünden yakında pazarlık masasında hiçbir şey kalmayacak!
Eğer ABD ve AB yargısı, Google'ı hizaya getiremezse, medya gelecekte 'tıklanmadan' da para kazanamayacak!
Çünkü tıklanan içeriği yapay zeka okuyuculara özet geçecek!

Google’dan medyayı bitirecek hırsızlık! Hem izin istemeyecek hem de gelir elde edecek

Gazeteciler işsiz kalacak, medya çökecek.
İşini kaybetmeyen gazeteciler ve haber ajansları da 'AI' Modu için çalışacak!
Sosyal medyada paylaşılan kavga, kaza ve komik videolar da günün manşeti olur artık!
Dijital Telif Yasası Haziran ayında çıkacak deniyordu! Hadi inşallah!