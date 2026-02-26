Gök Vatanın ölümsüz neferi! Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’tan kahramanlık destanı

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 07:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağı kalkıştan 3 dakika sonra düştü. Balıkesir'den havalanan uçakla irtibat kesildi ve bir süre sonra uçağın İzmir-İstanbul otoyolu Naipli mevkiinde düştüğü belirlendi. Şehit olan pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın son ana kadar uçağı kontrol etmeye çalıştığı öğrenildi.

Balikesır'deki 9. Ana Jet Üssü'nde bulunan 191. 'Kobra' Filo Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı önceki gece 00.49'da Yunanistan hava sahası sınırını kontrol amaçlı acil uçuş için havalandı. Uçak kalkıştan 3 dakika sonra İstanbul İzmir otoyolunun kenarına Naifli köyü bölgesine düştü.

Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. BALIKESİR'DEN KAHREDEN HABER! F-16 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ: 1 PİLOT ŞEHİT OLDU

Otoyol kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Başsavcı, 1 Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirerek olay yerine gönderdi.

UÇAĞI TERK ETMEDİ Sabah'ın haberine göre Şehit pilotun uçağın düşmesinden saniyeler önce uçağı tahliye ettiği, ancak paraşütün, zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı anlaşıldı.