Gazze'de insanı felaket kapıda! Filistin Sağlık Bakanlığından dünyaya çağrı: 24 saat içinde hizmet dışı kalacak

Katil İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de onlarca masum insan katledildi. Yakıt gönderimine de izin vermeyen İsrail, milyonlarca insanı ölüme terk etti. Şifa Hastanesi'ndeki son durumla ilgili açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, "Ana jeneratörün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat sonra kapanması sonucu bir insani felaket konusunda uyarı yapıyoruz. Yedek jeneratörler sadece üç hassas bölüme birkaç saat boyunca elektrik sağlayabilir." ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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