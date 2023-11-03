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Gazze'de insanı felaket kapıda! Filistin Sağlık Bakanlığından dünyaya çağrı: 24 saat içinde hizmet dışı kalacak

Katil İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de onlarca masum insan katledildi. Yakıt gönderimine de izin vermeyen İsrail, milyonlarca insanı ölüme terk etti. Şifa Hastanesi'ndeki son durumla ilgili açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, "Ana jeneratörün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat sonra kapanması sonucu bir insani felaket konusunda uyarı yapıyoruz. Yedek jeneratörler sadece üç hassas bölüme birkaç saat boyunca elektrik sağlayabilir." ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 17:03
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Gazze’de insanı felaket kapıda! Filistin Sağlık Bakanlığından dünyaya çağrı: 24 saat içinde hizmet dışı kalacak

Filistin Sağlık Bakanı Miya Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, "Şifa Hastanesi'ndeki ana jeneratörün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat sonra kapanması sonucu bir insani felaket konusunda uyarı yapıyoruz. Yedek jeneratörler sadece üç hassas bölüme birkaç saat boyunca elektrik sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

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Gazze’de insanı felaket kapıda! Filistin Sağlık Bakanlığından dünyaya çağrı: 24 saat içinde hizmet dışı kalacak

Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sının bombardıman ve yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda olduğuna işaret eden Keyle, diğerlerinin de yakıt sıkıntısı sonucu 24 saat içinde hizmet dışı kalabileceğine dikkati çekti.

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Gazze’de insanı felaket kapıda! Filistin Sağlık Bakanlığından dünyaya çağrı: 24 saat içinde hizmet dışı kalacak

GAZZE'DEKİ FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN "DÜNYAYA ÇAĞRI"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıkladı.

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Gazze’de insanı felaket kapıda! Filistin Sağlık Bakanlığından dünyaya çağrı: 24 saat içinde hizmet dışı kalacak

Sağlık Bakanlığı, yerel saatle 16.00'da Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkacaklarını bildirdi.

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Gazze’de insanı felaket kapıda! Filistin Sağlık Bakanlığından dünyaya çağrı: 24 saat içinde hizmet dışı kalacak

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yaptı.