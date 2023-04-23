Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir’e ziyaret | TBMM’de bir ilk

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar; AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.