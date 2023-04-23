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Haberler Galeri Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret | TBMM'de bir ilk

Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret | TBMM'de bir ilk

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:51
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Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir’e ziyaret | TBMM’de bir ilk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye'de ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda, okullarda, evlerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir’e ziyaret | TBMM’de bir ilk

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

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Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir’e ziyaret | TBMM’de bir ilk

TBMM'DE BİR İLK: YERLİ OTOMOBİLLE GELDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop törene, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi. Şentop, törene yerli ve milli üretim TOGG ile gelerek bir ilke imza attı.

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Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir’e ziyaret | TBMM’de bir ilk

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir’e ziyaret | TBMM’de bir ilk

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar; AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.