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Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret | TBMM'de bir ilk
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:44Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:51