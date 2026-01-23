FETÖ’nün yeni gelir kapısı kokain! Baron Çetin Gören firari Aytaç Ocaklı ile bağlantılı çıktı

İspanya'nın Atlas Okyanusu'nda ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokainle bağlantılı soruşturmada, aralarında uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de bulunduğu 12 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında Çetin Gören'in, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçışında adı geçen iş insanı Aytaç Ocaklı ile bağlantısının bulunduğu belirlendi.

İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlas Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokain maddesi yakalamasıyla ilgili uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine Gören, yakalanan 10 tonluk kokain için, perdeleme yaparak Honduras merkezli Copa Maritime CO isimli şirketin kurulması talimatını verdi. Bu şirkete ait olan UNITED-S isimli geminin sevk ve idaresini talimatlar vererek yönlendirdi.

Talimat yoluyla 10 ton kokainin taşıma işini gözaltına alındığı ve tutuklandığı şüphelilerle birlikte yaptı. Kurulan şirketin ve geminin sahibi gösterilen İbrahim Yılmaz da tutuklananlar arasındaydı. Tespitlere göre şüphelilerden Engin Çavuş, Gören'in sağ koluydu ve onun talimatlarını yerine getirdi.

Gemi kaptanı Hasan Can ve Süleyman Madi ise gemi tedariki ve geminin sefere hazır hale getirilerek 10 tonluk kokainin sevkiyatında önemli rol oynadı.