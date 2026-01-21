Fatih Keleş’in 2. sevgilisi Tuana İyigör'ün ifadesi ortaya çıktı: Gündüz İBB fuarı akşam parti

PARA MİKTARLARI KONUŞULUYORDU "Bu tatilimizde Murat bana cebinden deste deste para çıkararak, 'al istediğin alışverişi yap demişti' diyen İyigör, "Alışveriş paramı Murat'tan aldım. Cinsel birlikteliğimi sadece Fatih ile yaşıyordum. Murat Gülibrahimoğlu bu tatilde Rabia Karaca ile birlikteydi ancak kendisi başka kadınlarla da birlikte oldu" dedi.

Fatih Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun tatilde sürekli maden ve döküm işleriyle ilgili kendi aralarında sohbette bulunduğunu söyleyen İyigör, "Bununla ilgili sohbetlerde para miktarları konuşuluyordu.Telefonumda bulunan Almanya-Münih fotoğrafları bu tatilin ispatıdır. Fatih Keleş'in İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu bilmiyordum. Fatih ile yaşadıklarım tamamen aşk ilişkimizden kaynaklıydı" diye konuştu.

BİRÇOK ESKORT KADIN KATILIRDI Kapadokya tatilinde ise Murat Gülibrahimoğlu ve sevgilisi Rabia Karaca ve Fatih Keleş'le birlikte gittiklerini söyleyen İyigör, "Ben burada da Fatih ile birlikte oldum. Murat Gülibrahimoğlu bana ödemeyi villasında yaptı. Günyüzü konaklarında Fatih Keleş ile bir çok kez cinsel birliktelik yaşadım. Bu villada çok kez parti düzenlendi" derken, bu partilere İmamoğlu'nun A takımındaki İbrahim Bülbüllü, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'in diğer sevgilisi Ayşe Sağlam ve birçok eskort kadının katıldığını dile getirdi.

HERKESİN ÖDEMESİ FAZLADAN YAPILIRDI Murat Gülibrahimoğlu'nun bu partilerin sonunda herkese ödemesini fazla fazla yaptığına dikkat çeken İyigör, "Kızlar da ve adamlar da uyuşturucu madde olan esrar vardı. Beraber içiyorlardı ancak ben içmedim. Murat Gülibrahimoğlu çok fazla kişi ile partilerde birlikte oluyordu" derken, striptizcilerin çağrıldığı partide kendisinin de olduğunu dile getirdi.