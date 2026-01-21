Fatih Keleş’in 2. sevgilisi Tuana İyigör'ün ifadesi ortaya çıktı: Gündüz İBB fuarı akşam parti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile A Takımının uyuşturucu ve fuhuş sarmalı tek tek dökülmeye devam ediyor. İBB'den yaptıkları milyonluk vurgunla lüks jetlerle Kıbrıs'ta kumar partileri düzenleyen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ikinci sevgilisi olduğu belirtilen 'Akrep' lakaplı Tuana İyigör'ün ifadesi ortaya çıktı.
İş insanlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
Firari hafriyat vurguncusu Rabia Karaca'nın 2022 mayıs ayında İmamoğlu'nun A takımıyla birlikte yaptıkları Münih seferinin fotoğraflarına ulaşıldı. Daha önce de Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca'nın da bahsettiği Münih tatilinin İBB iştiraki İSTAÇ'ın katıldığı çevre fuarı olduğu ortaya çıktı. Kadınların, sabah İSTAÇ'ın katıldığı fuara gittikleri akşamsa partiledikleri öğrenildi.
SPONSOR GÜLİBRAHİMOĞLU
Sabah'ın haberine göre İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in geçtiğimiz gün gözaltına alınan sevgilisi Tuanna İyigör'ün telefonundan çıkan görsellerde, lüks hediyeler ve tatillerin karşılığında birlikte olduklarını ortaya koydu. 2022-2023 yılında Fatih Keleş ile sevgili hayatı yaşadığını kabul eden İyigör, kendisini Keleş'le tanıştıran ismin Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi.
Keleş ile Münih, Kapadokya ve Ankara'ya tatile gittiğini aktaran İyigör, Münih tatilinin sponsorunun İBB'den milyonlarca liralık vurgun yapan Murat Gülibrahimoğlu olduğunu aktardı.
EKONOMİ SINIFI ÖNLEMİ
Rabia Karaca'nın verdiği ek ifadede dikkat çekmemek için gizliliğe de önem verdikleri ortaya çıktı. Karaca, "Murat Gülibrahimoğlu bu tatilimizde beni Atina aktarmalı uçurdu eşine yakalanmamak için. Münih'ten dönerken uçakta dikkat çekmememiz için bizleri ekonomi tarafında oturttu. Kendisi ve arkadaşları business classta oturdu" ifadelerini kullandı.