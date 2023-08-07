Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor! Yaşlanma belirtisine Canan Karatay tarifi! Bu besini uyuyana kadar tüketin

Hem ekşi hem de tatlı bir tada sahip olan tropikal meyve kivi kış mevsiminde yetişir.

-Kivi, yaşlanmaya meyilli olan hücreleri onarır ve yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.

-Göz çevresinde oluşmaya başlayan morluk ve halkalara iyi gelir. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.