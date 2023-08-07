07 Ağustos 2023, Pazartesi
Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor! Yaşlanma belirtisine Canan Karatay tarifi! Bu besini uyuyana kadar tüketin
Canan Karatay'dan gençlik formülü! Beslenme ile ilgili ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Karatay, 10 yaş gençleştiren besini açıkladı! Yaş ilerledikçe ortaya çıkan kırışıklıklar, kadınların rahatsızlık duyduğu belirtilerdir. Kaz ayakları gibi yaşlanma belirtilerine karşı uyaran Karatay, önemli tavsiyelerde bulundu. İşte, o besin...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:49
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