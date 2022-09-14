Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı.