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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tuğrul Okudan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Olayın ardından gözaltına alınan M.B. ve Ç.K.'nin emniyet kayıtlarında sabıkası kabarık çıktı. M.B.'nin çeşitli suçlardan 27 adet, Ç.K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 23:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 23:52
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Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı.

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Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okudan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

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Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Koca, Twitter hesabından, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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