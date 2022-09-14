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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tuğrul Okudan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Olayın ardından gözaltına alınan M.B. ve Ç.K.'nin emniyet kayıtlarında sabıkası kabarık çıktı. M.B.'nin çeşitli suçlardan 27 adet, Ç.K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 23:50Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 23:52