ESA İtalya'nın son halini paylaştı! Uydudan çekilen görüntü şaşkınlık yarattı!

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı. Çin'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 199'a ulaştı. Çin'den sonra en çok etkilenen İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 368 kişi daha artarak 1809'a yükseldi. Öte yandan İtalya'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uydudan çekilen yeni görüntü ise şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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