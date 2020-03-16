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ESA İtalya'nın son halini paylaştı! Uydudan çekilen görüntü şaşkınlık yarattı!

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı. Çin'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 199'a ulaştı. Çin'den sonra en çok etkilenen İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 368 kişi daha artarak 1809'a yükseldi. Öte yandan İtalya'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uydudan çekilen yeni görüntü ise şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 09:49
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ESA İtalya'nın son halini paylaştı! Uydudan çekilen görüntü şaşkınlık yarattı!

Koronavirüsün Çin'in ardından sıçradığı Avrupa, salgınla mücadele ederken, salgından en çok etkilenen ülke ise İtalya oldu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uydudan çekilen yeni görüntü ise şaşkınlık yarattı.

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ESA İtalya'nın son halini paylaştı! Uydudan çekilen görüntü şaşkınlık yarattı!

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Virüs nedeniyle tüm ülke karantina altında ancak ölümler durdurulamıyor.

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ESA İtalya'nın son halini paylaştı! Uydudan çekilen görüntü şaşkınlık yarattı!

Üç hafta önce patlak veren koronavirüse bağlı ölümlerde dün akşam rekor kırıldı ve 1 günde tam 368 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

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ESA İtalya'nın son halini paylaştı! Uydudan çekilen görüntü şaşkınlık yarattı!

Uydudan gelen son görüntüler ise İtalya'daki değişimi gözler önüne serdi. Ocak ayı ortalarında çekilen ve hava kirliliğini gösteren bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde.

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ESA İtalya'nın son halini paylaştı! Uydudan çekilen görüntü şaşkınlık yarattı!

ESA'nın (Avrupa Uzay Ajansı) dünyaya yolladığı Şubat ayını kapsayan görüntülerde de çok büyük değişiklik yok ancak salgının en fazla yayıldığı Mart ayında görüntü tamamen değişiyor.