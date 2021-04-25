ANA SAYFA
Ermeni zulmü belgelerle çiftlikte sergilendi
Ermeni lobisi dünyanın birçok yerind 'soykırım' yalanını kabul ettirmeye çalışırken, belgeler tarihin gerçeklerini yansıtmaya devam ediyor. Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Adana'nın Kozan ve kuzey ilçelerinde planlı bir şekilde Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetlerin fotoğraflı belgeleri Sehlikzade Çiftliğinde sergileniyor.
Giriş Tarihi: 25.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:34
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19