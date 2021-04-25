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Ermeni zulmü belgelerle çiftlikte sergilendi

Ermeni lobisi dünyanın birçok yerind 'soykırım' yalanını kabul ettirmeye çalışırken, belgeler tarihin gerçeklerini yansıtmaya devam ediyor. Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Adana'nın Kozan ve kuzey ilçelerinde planlı bir şekilde Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetlerin fotoğraflı belgeleri Sehlikzade Çiftliğinde sergileniyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:34
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Ermeni zulmü belgelerle çiftlikte sergilendi

Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Adana'nın Kozan ve kuzey ilçelerinde planlı bir şekilde Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetlerin fotoğraflı belgeleri Sehlikzade Çiftliğinde sergileniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ermeni zulmü belgelerle çiftlikte sergilendi

Kuvayi Milliye kahramanı, Sivas Kongresi Delegesi, Atatürk'ün silah arkadaşı, Adana cephesi öncülerinden Müfreze Komutanı Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu tarafından açık hava müzesi haline getirilen ve ziyaretçilere Kozan'da kapılarını açan çiftlik geçmişe ışık oluyor.

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Ermeni zulmü belgelerle çiftlikte sergilendi

Dedesi Sehlikzade Hasan Efendi'nin dönemin İçişleri Bakanlığına ve Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı, Fransız askerlerinin içinde olan Ermeni askerlerinin bölgede yaşayan ve "Kaç kaç olayları" olarak tarihe not düşen Türklere karşı planlı bir şekilde yapılan eziyet ve zulümlerin yer aldığı belgeler ile kapılarını açan çiftlikte, Fransız ve Ermenilerin Türklere karşı gerçekleştirdiği katliamlar mektuplara yansırken Fransız askerlerinin Türk asker ve sancağını selamlayarak mücadeleyi kaybetmelerinin ardından Adana garından ayrılış fotoğrafları da ilk kez görücüye çıktı.

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Ermeni zulmü belgelerle çiftlikte sergilendi

Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler 24 Nisan 1915 olayları için açıklamalarda bulunan ABD ve Fransa liderlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, Milli Mücadele döneminde Fransız ve Ermenilerin Adana garından Türk sancağını ve askerlerini selamlayarak ayrılışları, bölgede yaşananların telgraf ve mektuplara yansıması ile gerçeklerin saptırıldığını ve asıl gerçeklerin buradaki belgeler ile ispat edildiğini söylediler.

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Ermeni zulmü belgelerle çiftlikte sergilendi

Kemal Selekoğlu, "24 Nisan bizim açımızdan Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamın günü aslında. Onlar tam tersini her 24 Nisan'da söylese de Türk halkına, Müslümanlara yapmadıkları kalmamış bunları dedemden kalan belgeler ile görüyoruz. Büyük babam Sehlikzade Hasan Efendi'den kalan ve resmi kurumlarda da kayıtlı olan belgeler her şeyi anlatıyor. Hasan Efendi Adana girişinde buradaki mücadeleyi açıklıyor. " dedi.