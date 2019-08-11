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Haberler Galeri Kurban Bayramı sözleri kısa uzun! | Anlamlı farklı Resimli Kurban Bayramı mesajları sözleri için tıklayınız!

Kurban Bayramı sözleri kısa uzun! | Anlamlı farklı Resimli Kurban Bayramı mesajları sözleri için tıklayınız!

Anlamlı Kurban Bayramı sözleri kısa uzun halinde araştırılıyor. Kurban Bayramı mesajları ve sözleri bu mübarek günde sevdiklerinin ve arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyen kişilerin merak konusu oldu. Resimli Kurban Bayramı sözlerine sayfamızdan ulaşabilir ve bu resimleri telefonunuza indirerek onları mesaj olarak gönderebilirsiniz. Anlamlı farklı Kurban Bayramı sözleri ile sevdiklerinizin yüzünü gülümsetebilirsiniz. 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar hem hasret gideriyor, hem de kırgınlıklar tamir ediliyor. Kurban Bayramı sözleri mesajları gönderme geleneği bu yıl da devam ediyor. İşte, sizler için derlediğimiz resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 11.08.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 11:28
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Kurban Bayramı sözleri kısa uzun! | Anlamlı farklı Resimli Kurban Bayramı mesajları sözleri için tıklayınız!

Kısa uzun Kurban Bayramı sözleri mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En yeni anlamlı Kurban Bayramı sözleri günün en çok aratılan konularından birisi oldu. SMS, Whatsapp üzerinden paylaşılabilecek Kurban Bayramı kutlama mesajları sözlerini sizler için derledik. Kurban Bayramı sözleri kısa uzun mesajlarına sayfamızdan ulaşabilir ve beğendiğiniz mesajları sevdiklerinize göndererek onların yüzünü gülümsetebilirsiniz. İşte, SMS, Whatsapp veya sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel anlamlı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban Bayramı sözleri kısa uzun! | Anlamlı farklı Resimli Kurban Bayramı mesajları sözleri için tıklayınız!

KURBAN BAYRAMI SÖZLERİ!

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah"a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

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Kurban Bayramı sözleri kısa uzun! | Anlamlı farklı Resimli Kurban Bayramı mesajları sözleri için tıklayınız!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun

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Kurban Bayramı sözleri kısa uzun! | Anlamlı farklı Resimli Kurban Bayramı mesajları sözleri için tıklayınız!

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

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Kurban Bayramı sözleri kısa uzun! | Anlamlı farklı Resimli Kurban Bayramı mesajları sözleri için tıklayınız!

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!