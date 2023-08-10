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En çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul için deprem raporu geldi! İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da deprem riski taşıyan mahalle ve ilçeleri belirledi. Oluşturulan raporda ilçelerin nüfus yapısı, coğrafi konumu ve afet durumlarında alınacak önlemler yer alıyor. Bu çalışma, olası deprem senaryolarına karşı hazırlıklı olunmasını amaçlıyor. İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:16
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En çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul için deprem raporu geldi! İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

AFAD tarafından oluşturulan kırmızı eylem planıyla birlikte İstanbul'da olası bir depremde yüksek risk taşıyan ilçeler ve mahalleler belirlendi. Özellikle yoğun nüfus ve tarihi yapıların yoğun olduğu bölgelerde deprem riski öne çıkıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın çalışması, risk altındaki bölgeleri ve acil dönüşüm gereken ilçeleri vurguluyor. İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

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En çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul için deprem raporu geldi! İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER RİSKLİ?

Deprem riski, deprem hareketleri nedeni ile oluşabilecek hasar, mal ve can kayıpları değeri olarak tanımlanır. Deprem risk analizinin gerçekleştirilebilmesi için, deprem tehlike analizi ve depremin zarar verebilirliği (tehlikenin olduğu bölgenin zarar görebilirliği) doğru irdelenmelidir.

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En çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul için deprem raporu geldi! İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

Deprem tehlikesi, en genel hali ile hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden kaynaklanan en büyük yer hareketinin (yer ivmesi, partikül hızı, geçici/kalıcı yerdeğiştirme) belirli bir yerde ve zamanda meydana gelme olasılığı olarak tanımlanır (Gürbüz vd. 2000). Ülkemizde deprem tehlike analizi ile ilgili en güncel çalışma Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında, AFAD tarafından gerçekleştirilmiş ve Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası (TDTH, 2018) yayınlanmıştır.

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En çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul için deprem raporu geldi! İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

Buna göre, ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem bölgelerinde bulunduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve büyük sanayi merkezlerinin de %98'nin deprem bölgesinde yer aldığı bilinmektedir.

İstanbul'daki bina stoğunun önemli bir bölümü, "deprem bölgelerinde yapılacak yeni binaların tasarımı, inşaası, mevcut binaların değerlendirilmesi" konularında kullanılan ve modern deprem yönetmelikleri sınıfında değerlendirilen 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin tanımladığı koşulları sağlamamaktadır.

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En çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul için deprem raporu geldi! İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...

Deprem İstanbul'un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturmakla birlikte; özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecektir. Bu durumun ana sebepleri olarak; belirtilen ilçelerin faya yakınlığı, yapı stogu taşıyıcı sistem özelliklerinin yetersizliği, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler sayılabilir .