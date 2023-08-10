10 Ağustos 2023, Perşembe
En çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul için deprem raporu geldi! İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da deprem riski taşıyan mahalle ve ilçeleri belirledi. Oluşturulan raporda ilçelerin nüfus yapısı, coğrafi konumu ve afet durumlarında alınacak önlemler yer alıyor. Bu çalışma, olası deprem senaryolarına karşı hazırlıklı olunmasını amaçlıyor. İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:16
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