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Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?

Emine Kuştepe kimdir? Türkiye'nin konuştuğu kadın Emine Kuştepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından ülkemiz bir kez daha acı deprem gerçeğiyle yüzleşti. Arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. O isimlerden birisi de Emine Kuştepe oldu. Enkaz altında kalan Azize Çelik ile dakikalarca konuşan ve depremin simgesi olan Emine Kuştepe o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 18:45
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Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?

Emine Kuştepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Enkaz altında kalan Azize Çelik il belirli aralıklarla defalarca konuşan ve enkaz altında kalanlara moral veren Emine Kuştepe'nin konuşması depremin simgesi oldu. Türkiye'yi gözyaşlarına boğan o konuşmanın kahramanlarından birisi olan Emine Kuştepe o anları anlattı. Geceden itibaren belirli aralıklarla soğukkanlı olarak görüşme yapan Kuştepe, Azize Çelik ile birlikte 8 kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu.

EMİNE KUŞTEPE O ANLARI ANLATTI!

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Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?

O anları anlatan Sağlık Personeli Emine Kuştepe, şöyle konuştu:

"Olay yerine gittiğimde Azize Hanım'ın abisiyle telefon görüşmesi vardı. Abisi teklif etti, 'Ablamla siz konuşur musunuz, aşağıda' demişti. Telefonu elime aldığımda empati kurmaya çalıştım. Sonuçta Azize Hanım'ın iki çocuğu, eşi ve yan tarafta da iletişim kuramadığı Kürtçe konuşan bir yaşlı teyze vardı. Ona sakin olmasını söyledim.

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Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?

Özellikle annelik dürtülerinin biraz daha yükseğe çıkmasını ve onun 'Her anne güçlüdür, nasıl ki doğumda burundan nefes alıp ağızdan sakin sakin verdiysen yine o şekilde söyle' diyerek hem Azize Hanımın durumunu kontrol ederek hem de yanındaki yaralıların durumunu merak ettiğim için aşağıdaki hastalardan bilgi almaya çalıştım.

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Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?

Azize Hanım'a ulaşmamız telefon konuşmamız 1 saate yakın sürekli ve kesik kesik oldu. Azize Hanım'ın eşi aşağıdan çıkarıldığında bile çok gergindi. Oğlu Muhammet eli sütunun altında kaldığı için onun yanına iki üç defa girmek zorunda kaldım. 'Anneni tanıyorum, korkma annen gibiyim' dedim" diyerek kurtarma sürecini anlattı.

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Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?

EMİNE KUŞTEPE KİMDİR?

Tüm yurttan yardım ekiplerinin gittiği bölgede, Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.