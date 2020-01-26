Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?

Emine Kuştepe kimdir? Türkiye'nin konuştuğu kadın Emine Kuştepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından ülkemiz bir kez daha acı deprem gerçeğiyle yüzleşti. Arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. O isimlerden birisi de Emine Kuştepe oldu. Enkaz altında kalan Azize Çelik ile dakikalarca konuşan ve depremin simgesi olan Emine Kuştepe o anları anlattı.