Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt! İşte o gerçekler
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün basın toplantısı düzenleyerek "Felaket projesi" olarak tanımladığı Kanal İstanbul projesine neden karşı çıktığını 15 ana maddede anlattı. Ekrem İmamoğlu'na eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof Dr. Mustafa Ilıcalı'ndan net yanıt geldi. Başkan Erdoğan ve Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlıkları döneminde danışmanlık veren Ilıcalı ise İmamoğlu'nun temelsiz iddialarına 15 maddede yanıt verdi. İşte Kanal İstanbul gerçeği...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:08Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:31