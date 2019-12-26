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Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt! İşte o gerçekler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün basın toplantısı düzenleyerek "Felaket projesi" olarak tanımladığı Kanal İstanbul projesine neden karşı çıktığını 15 ana maddede anlattı. Ekrem İmamoğlu'na eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof Dr. Mustafa Ilıcalı'ndan net yanıt geldi. Başkan Erdoğan ve Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlıkları döneminde danışmanlık veren Ilıcalı ise İmamoğlu'nun temelsiz iddialarına 15 maddede yanıt verdi. İşte Kanal İstanbul gerçeği...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:31
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Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt! İşte o gerçekler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a katmerli ihanet ve felaket projesi" olarak tanımladığı Kanal İstanbul'a neden karşı olduklarını, "Ya Kanal ya İstanbul" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında 15 maddeyle açıkladı. Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunu masaya yatıran İmamoğlu, raporda bilim insanlarının görüşüne yer verilmediğini ileri sürüp, İstanbulluları ve sivil toplum kuruluşlarını raporu okuyup, başlatacakları hukuki sürece müdahil olmaya davet etti.

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Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt! İşte o gerçekler

İmamoğlu'na yanıt ise Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan geldi. Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü 15 maddeyi tek tek yanıtlayan Ilıcalı, İmamoğlu'nun iddia ettiği maddelerle ilgili "Bilimsel aslı olmayan, vatandaşta korku oluşturmak için yapılan mesnetsiz bir açıklama" olarak değerlendirdi.

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Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt! İşte o gerçekler

İŞTE İMAMOĞLU'NUN İDDİALARI VE ILICALI'NIN YANITLARI

İddia: 1- Susuzluk

Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde, 8 bin 500 yıldır var olan İstanbul sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek.

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Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt! İşte o gerçekler

Gerçek: 1- Susuzluk

Bilimsel aslı olmayan, vatandaşta korku oluşturmak için yapılan mesnetsiz bir açıklama. 2022 yılında hizmete girmesi planlanan Melen Barajı ile gelecek su İstanbul'un su ihtiyacının tamamını karşılayacak.

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Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul yalanlarına 15 maddelik yanıt! İşte o gerçekler

İddia: 2- Deprem riski

Küçükçekmece Gölü'nden 3 sığ fay hattı geçiyor. Proje 1., 2. ve 3. derece deprem bölgelerinde kalıyor. 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor.