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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda yaşanan kavgada Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıktı. İletişimci-yazar Ferhat Murat A Haber canlı yayınında flaş bilgileri anlattı.
Giriş Tarihi: 20.01.2024 00:10Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 01:34