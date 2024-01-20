Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 39 İlçe'nin tamamında kendi belirlediği isimler ile yürüyecek. Makul da görülebilir fakat makul görülmeyen Ankara'nın Çankaya'sı, Balıkesir'in Edremit'i, İzmir'in Büyükşehir'i.