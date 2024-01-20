20 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda yaşanan kavgada Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıktı. İletişimci-yazar Ferhat Murat A Haber canlı yayınında flaş bilgileri anlattı.

Giriş Tarihi: 20.01.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 01:34
  • 1
  • 5
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 39 İlçe'nin tamamında kendi belirlediği isimler ile yürüyecek. Makul da görülebilir fakat makul görülmeyen Ankara'nın Çankaya'sı, Balıkesir'in Edremit'i, İzmir'in Büyükşehir'i.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

İzmir Büyükşehir ilk açıklanacak yerlerden bir tanesi çünkü Hamza Dağ Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak açıklandı.

  • 3
  • 5
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

Ekrem İmamoğlu Genel Sekreter yardımcısını İzmir'e Büyükşehir adayı olarak gönderiyor.

  • 4
  • 5
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

Ajans anlaşması yapılmış. Tüm sözleşmeler yapılmış. Kampanyayı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinden 2 kişi yürütecek.

  • 5
  • 5
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

Önümüzde ki hafta CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye adayı Buğra Gökçe'yi görürüz.