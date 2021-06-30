EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EGM tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 92. Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında yapılacak Özel Güvenlik alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlaa çevrildi. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...