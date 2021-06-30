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Haberler Galeri EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EGM tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 92. Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında yapılacak Özel Güvenlik alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlaa çevrildi. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 13:03
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EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Dönem Özel Güvenlik sınavı 13 Haziran'da gerçekleştirildi. Son zamanların en çok dikkat çeken meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Haziran'da gerçekleştirilen 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki dönemin sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 20 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 92. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. EGM tarafından sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

92. ÖGG SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK...

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EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

92. TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

92. TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

68. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

68. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: