05 Ağustos 2025, Salı
Edirne’de kan donduran olay! "Uyuyorlar" yalanıyla cinayeti gizlemeye çalıştı
Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen aile katliamında şok edici bir detay ortaya çıktı. Eşi Didem Örs Alacı (38) ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldüren zanlı Ö.G.A. (41), yakınlarının kendisini araması üzerine soğukkanlı cevaplar vererek cinayeti gizlemeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra yalanları ortaya çıktı ve cinayet açığa çıktı. İşte vahşetin detayları…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:26