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Edirne’de kan donduran olay! "Uyuyorlar" yalanıyla cinayeti gizlemeye çalıştı

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen aile katliamında şok edici bir detay ortaya çıktı. Eşi Didem Örs Alacı (38) ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldüren zanlı Ö.G.A. (41), yakınlarının kendisini araması üzerine soğukkanlı cevaplar vererek cinayeti gizlemeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra yalanları ortaya çıktı ve cinayet açığa çıktı. İşte vahşetin detayları…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:26
Edirne’de kan donduran olay! Uyuyorlar yalanıyla cinayeti gizlemeye çalıştı

Edirne'de dün yaşanan korkunç olayda, Ö.G.A.'nın eşi Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı'yı katlettiği belirlendi. Ailenin kahvaltıya gelmemesi üzerine şüphelenen yakınları, Didem'i telefonla aradı.

Edirne’de kan donduran olay! Uyuyorlar yalanıyla cinayeti gizlemeye çalıştı

Telefonu açan Ö.G.A., Didem ve Doruk'un uyanmadığını söyledi. Ancak bu soğuk kanlı yalan, kısa süre sonra gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyemedi.

Edirne’de kan donduran olay! Uyuyorlar yalanıyla cinayeti gizlemeye çalıştı

Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Edirne’de kan donduran olay! Uyuyorlar yalanıyla cinayeti gizlemeye çalıştı

Kendini bıçakla yaralayarak intihara kalkışan Ö.G.A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinlemesine devam ediyor.