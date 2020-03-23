eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriğinde neler var?

eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim süreci başladı. Uzaktan eğitim süreci için MEB tarafından hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA'ya "www.eba.gov.tr" adresinden ulaşım sağlanacak. EBA sistemine dair merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA sistemine veliler nasıl giriş yapabilir? EBA'nın içeriğinde neler var? İşte EBA'ya dair her şey...