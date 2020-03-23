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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriğinde neler var?
EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Corona virüsü önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart itibarıyla TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim görmeye başladılar. EBA sistemine dair merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA sistemine veliler nasıl giriş yapabilir? EBA'nın içeriğinde neler var? İşte EBA'ya dair her şey...
Giriş Tarihi: 23.03.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 10:35
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