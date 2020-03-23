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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriğinde neler var?

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Corona virüsü önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart itibarıyla TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim görmeye başladılar. EBA sistemine dair merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA sistemine veliler nasıl giriş yapabilir? EBA'nın içeriğinde neler var? İşte EBA'ya dair her şey...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 10:35
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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı EBA içeriğinde neler var?

eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim süreci başladı. Uzaktan eğitim süreci için MEB tarafından hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA'ya "www.eba.gov.tr" adresinden ulaşım sağlanacak. EBA sistemine dair merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA sistemine veliler nasıl giriş yapabilir? EBA'nın içeriğinde neler var? İşte EBA'ya dair her şey...

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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı EBA içeriğinde neler var?

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı EBA içeriğinde neler var?

"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı EBA içeriğinde neler var?

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 Eğitim Bilişim Ağı EBA içeriğinde neler var?

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."