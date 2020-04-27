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EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?
EBA canlı ders uygulaması başladı. Koronavirüs salgını sonrası EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçildi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, canlı ders uygulamasının olacağını bildirmişti. EBA canlı derse bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak giriş yapılabiliyor. Canlı ders almaya hazırlanan öğrenciler ve velileri canlı ders sistemine nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. Peki, EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA canlı ders saat kaçta? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:56Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:07