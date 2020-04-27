27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

EBA canlı ders uygulaması başladı. Koronavirüs salgını sonrası EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçildi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, canlı ders uygulamasının olacağını bildirmişti. EBA canlı derse bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak giriş yapılabiliyor. Canlı ders almaya hazırlanan öğrenciler ve velileri canlı ders sistemine nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. Peki, EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA canlı ders saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:07
  • 1
  • 10
EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından her okul için belirlenen zaman diliminde gerçekleşen canlı sınıflarda öğretmen ve öğrenciler, ev ortamlarından katıldıkları dersleri okuldaymış gibi karşılıklı konuşarak ve soruları birlikte çözerek işliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulama ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA canlı ders saat kaçta? İşte cevaplar...

  • 2
  • 10
EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?

EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.

  • 3
  • 10
EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgsayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.

  • 4
  • 10
EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?

Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde:

  • 5
  • 10
EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...