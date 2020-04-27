EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?

EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından her okul için belirlenen zaman diliminde gerçekleşen canlı sınıflarda öğretmen ve öğrenciler, ev ortamlarından katıldıkları dersleri okuldaymış gibi karşılıklı konuşarak ve soruları birlikte çözerek işliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulama ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA canlı ders saat kaçta? İşte cevaplar...