27 Mayıs 2022, Cuma
e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN
e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerinin nereden yayınlanacağını araştırmaya başladı. MEB tarafından konu hakkında tüm detaylar duyuruldu. Peki, e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:19
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