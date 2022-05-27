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Haberler Galeri e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerinin nereden yayınlanacağını araştırmaya başladı. MEB tarafından konu hakkında tüm detaylar duyuruldu. Peki, e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:19
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e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavına hazırlıklar devam ediyor. MEB takvimine göre, 2022 LGS sınav giriş yerleri bugün erişime açılacak. Öğrenciler ise sınav giriş belgelerinin nereden alınacağını araştırıyor. Peki, e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

LGS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

LGS NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2022 LGS, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

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e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.