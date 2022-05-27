e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN

e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavına hazırlıklar devam ediyor. MEB takvimine göre, 2022 LGS sınav giriş yerleri bugün erişime açılacak. Öğrenciler ise sınav giriş belgelerinin nereden alınacağını araştırıyor. Peki, e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? İşte cevaplar...