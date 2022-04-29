29 Nisan 2022, Cuma
e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSB ASAL tarafından yayımlanan duyurya göre, 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri 29 Nisan'da yani bugün açıklanacak. Silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerini nereden ve nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Mayıs celbin sevk tarihleri ne zaman? İşte e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:07
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