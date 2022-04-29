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Haberler Galeri e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? MSB ASAL tarafından yayımlanan duyurya göre, 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri 29 Nisan'da yani bugün açıklanacak. Silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerini nereden ve nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Mayıs celbin sevk tarihleri ne zaman? İşte e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:07
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e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ile ilgili açıklama geldi. 29 Nisan'da erişime açılacak askerlik yerlerinin nereden öğrenilebileceği merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Mayıs celbin sevk tarihleri ne zaman? İşte e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

2022 ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri 29 Nisan'da e-Devlet'ten erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerleri sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ TIKLA-ÖĞREN

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e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

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e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

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e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri tablodaki gibidir.