Dyson Lin'den İstanbul için deprem uyarısı

Sosyal medyada yaptığı deprem tahminleriyle adından söz ettiren Tayvanlı Dyson Lin, İstanbul için uyarıda bulundu. Manisa depremini bilmesinin ardından Elazığ depremini de bilen Dyson Lin, İstanbul'un Silivri ilçesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





