Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini inceledi: Japonya bile dayanamazdı

Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına sebep olan depremler yürekleri enkaza çevirdi. Milyonlarca kişinin evinden, topraklarından kopmasına neden olan felaket ile ilgili analiz yapan Japon bilim insanları, araştırmanın sonuna geldi. 9 saat arayla gerçekleşen çifte depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu depreme Japonya bile dayanamazdı" tespitinde birleşti. Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve Tohoku Üniversitesi'nden Fumihiko Imamura çarpıcı açıklamalarda bulundu.