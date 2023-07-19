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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini inceledi: Japonya bile dayanamazdı

Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına sebep olan depremler yürekleri enkaza çevirdi. Milyonlarca kişinin evinden, topraklarından kopmasına neden olan felaket ile ilgili analiz yapan Japon bilim insanları, araştırmanın sonuna geldi. 9 saat arayla gerçekleşen çifte depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu depreme Japonya bile dayanamazdı" tespitinde birleşti. Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve Tohoku Üniversitesi'nden Fumihiko Imamura çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:31
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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini inceledi: Japonya bile dayanamazdı

Dünyaca ünlü Japon bilim insanları, Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan ve 10 şehri yıkan Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili çalışmalarını tamamladı.

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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini inceledi: Japonya bile dayanamazdı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler üzerinde bölgeyi mercek altına alan bilim insanları; yapı hasarları, zemin incelemesi, yapı dinamiği ve deprem davranışı gibi konularda saha araştırması yaptı.

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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini inceledi: Japonya bile dayanamazdı

EN BÜYÜK VE EN ŞİDDETLİ DEPREM

Aylar süren çalışmalardan sonra akademisyenler, ağır yıkımın hassas yapı ve yumuşak zemin kaynaklı olduğunu aktardı. Son verileri de inceleyen bilim insanları, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'deki en büyük ve en şiddetli depremler olduğunu vurguladı.

Sabah'ın haberine göre, uzman isimler; farklı fay hatlarında kırılmaların meydana geldiği, 9 saat arayla gerçekleşen 2 büyük depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini inceledi: Japonya bile dayanamazdı

HASSAS YAPI VE YUMUŞAK ZEMİN

SABAH'a konuşan Kagawa Üniversitesinden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, "Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler, 9 saatlik bir zaman farkıyla meydana gelmesi nedeniyle son derece nadir bir depremdir. Hassas yapılar ve yumuşak zemin, depremde çok büyük hasara neden oldu. 2016 yılında Japonya'da meydana gelen Kumamoto depremi iki gün gecikmeli olarak meydana geldi. 1854 Nankai Çukuru depreminde ise doğu ve batı yakası Filipin deniz levhalarının yaklaşık 32 saatlik bir zaman farkıyla birbirine geçmiştir." dedi.

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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini inceledi: Japonya bile dayanamazdı

AFET ÖNLEME EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Prof. Dr. Kaneda, şöyle konuştu: Kuzey Anadolu Fayı boyunca özellikle Marmara depremi olmak üzere depremlere hazırlık yapılması gerekmektedir.