Doğum izni düzenlemesinde sona gelindi! Kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, bugün saat 15.00'te TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta açıklayacak. Düzenleme yasalaşırsa, çalışan annelerin doğum izni süresi uzayacak ve aile ile iş yaşamının dengelenmesine önemli katkı sağlanacak.

DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ HANGİ MESLEKLERİ KAPSAYACAK? Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak.

"Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.