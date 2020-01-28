Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe! 5 sığınak içinde...

Gerçekleştirilen temas ve adli arama sonucunda, ev aramasında ve arazide toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde iki tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, anti tank roketatar mühimmatı, 50 makineli tüfek fişeği, 90 tüfeği fişeği, 83 av tüfeği fişeği, 225 el bombası kütüklüğü, iki tüfek dipçiği, makineli tüfek mayonu, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, iki askı kayışı, 11 kar elbisesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram amonyum nitrat katkılı çinko besin maddeli gübre, 4 TNT kalıbı, 17 elektronik devre kartı, 20 elektronik diyot, 120 metre elektrik kablosu, 600 kilogram gıda malzemesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.