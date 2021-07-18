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Haberler Galeri Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet il il bayram namazı saatleri belli oldu. Salı günü milyonlarca Müslüman İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Antalya ve diğer illerimizde bayram namazı için sabah saatlerinde camileri dolduracak. 2021 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram namazı, güneş doğduktan sonra cemaatle kılınan 2 rekâtlık bir namazdır. İşte, 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati...

Giriş Tarihi: 18.07.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 14:49
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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Türkiye Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. İslam beldelerinde salı günü milyonlarca kişi bayram namazı kılacak ve mübarek Kurban Bayramı idrak edilmeye başlanacak. Salı günü güneşin doğumuyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya olmak üzere tüm illerimizde bayram namazı kılınacak. İşte il il Kurban Bayramı namaz vakitleri...

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?

İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.23'de kılınacak.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?

Ankara'da bayram namazı bu yıl saat 06.10'da kılınacak.

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?

İzmir'de bayram namazı bu yıl saat 06.36'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Adana: 06.07,

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Adıyaman: 05.53,