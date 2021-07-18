Diyanet il il bayram namazı saatleri: 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet il il bayram namazı saatleri belli oldu. Salı günü milyonlarca Müslüman İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Antalya ve diğer illerimizde bayram namazı için sabah saatlerinde camileri dolduracak. 2021 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram namazı, güneş doğduktan sonra cemaatle kılınan 2 rekâtlık bir namazdır. İşte, 20 Temmuz İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati...