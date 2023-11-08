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Haberler Galeri Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklandı. Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, 'Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Gelirim tamamen yasaldır.' dedi. Polat ayrıca WhatsApp görüşmelerinin neden silinmesini istediğini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:47
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Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

AÇTIĞI İLK ŞİRKETİN ÖZ SERMAYESİNİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Dilan Polat ifadesinin başında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istermisin? Sorusuna, "Herhangi bir suçumun olmadığımı düşündüğümden bundan faydalanmak istemiyorum" diye cevap verdi.

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Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

Özgeçmişinin sorulması üzerine ise, "1990 İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme İstanbul'da yaşadım. 2007 yılına kadar hiç çalışmadım. Geçimimi evlenene kadar dayımlar maddi olarak yardım ediyordu. 2007 yılında evlendim. Evliliğimden müşterek 2 çocuğum vardır. 2014 yılında doğum fotoğrafçılığıyla ve ticaretle uğraşmaya başladım. Aylık gelirim bazen 6 - 7 bin TL ile 10 bin TL arası değişebiliyordu bazen 15 bin civarında gelebiliyordu. Aynı zamanda bu dönemde birçok ünlü ismin doğumunu çektim ve bu sayede sosyal medya platformlarında tanınır oldum. Bu şekilde tanınırlığım arttıkça doğru orantılı olarak gelirim de arttı. 2016 yılının sonunda da kadınların doğumlarını çektiğim için vücutlarını güzelleştirmek istedim ve Dilan Polat güzellik merkezini açtım. Öz sermayesini hatırlamıyorum. İlk açıldığında 4 çalışanım vardı. Firmanın muhasebe işlemlerini kimin yaptığını hatırlamıyorum.