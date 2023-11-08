HaberlerGaleriDilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi
Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklandı. Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, 'Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Gelirim tamamen yasaldır.' dedi. Polat ayrıca WhatsApp görüşmelerinin neden silinmesini istediğini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:47Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:47