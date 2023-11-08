Dilan Polat WhatsApp konuşmalarını neden sildirdi? İfadesinde mali konularla ilgili sorulara tek yanıt verdi

Özgeçmişinin sorulması üzerine ise, "1990 İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme İstanbul'da yaşadım. 2007 yılına kadar hiç çalışmadım. Geçimimi evlenene kadar dayımlar maddi olarak yardım ediyordu. 2007 yılında evlendim. Evliliğimden müşterek 2 çocuğum vardır. 2014 yılında doğum fotoğrafçılığıyla ve ticaretle uğraşmaya başladım. Aylık gelirim bazen 6 - 7 bin TL ile 10 bin TL arası değişebiliyordu bazen 15 bin civarında gelebiliyordu. Aynı zamanda bu dönemde birçok ünlü ismin doğumunu çektim ve bu sayede sosyal medya platformlarında tanınır oldum. Bu şekilde tanınırlığım arttıkça doğru orantılı olarak gelirim de arttı. 2016 yılının sonunda da kadınların doğumlarını çektiğim için vücutlarını güzelleştirmek istedim ve Dilan Polat güzellik merkezini açtım. Öz sermayesini hatırlamıyorum. İlk açıldığında 4 çalışanım vardı. Firmanın muhasebe işlemlerini kimin yaptığını hatırlamıyorum.