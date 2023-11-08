08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Harçlık' dediği rakam şoke etti

Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Harçlık' dediği rakam şoke etti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Engin Polat'ın emniyetteki ifadesi pes dedirtti. Polat, ifadesinde "2 milyon lira eşime ihtiyaçları için para gönderdim. 7 milyonu kardeşime, 18 milyonu babama harçlık olarak yolladım. Anneanneme de gelir olsun diye şirket kurdum" dedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 07:15
  • 1
  • 44
Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı! ’Harçlık’ dediği rakam şoke etti

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Polatlar soruşturmasında şok edici detaylar çıkmaya devam ediyor. Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine ilişkin konuşma yaptığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 44
Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı! ’Harçlık’ dediği rakam şoke etti

Engin Polat emniyetteki ifadesinde bu işlemlerle ilgili kendisinin bir alakasının olmadığını iddia etti.

  • 3
  • 44
Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı! ’Harçlık’ dediği rakam şoke etti

76 yaşındaki anneannesinin üzerine kurduğu ve 150 milyon liralık sahte fatura düzenleme işlemine karışan DP Güzellik Kozmetik şirketini ise, "Firma anneanneme aittir. Bu firma Dilan Polat Çekmeköy şubesini işletmektedir. Franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır" diyerek cevapladı.

  • 4
  • 44
Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı! ’Harçlık’ dediği rakam şoke etti

NAYLON FATURANIN İZİ SILA DOĞU'NUN CEP TELEFONUNDA ÇIKTI
Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

  • 5
  • 44
Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı! ’Harçlık’ dediği rakam şoke etti

ANNEANNESİ'NE GELİR OLSUN DİYE KURMUŞ
Polat'ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.