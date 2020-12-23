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Haberler Galeri Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik için başvuru süreci devam ediyor. e-Devlet aracılııyla kolaylıkla yapılabilen bedelli askerlik başvurularında son viraja girildi. Askerlik vazifesini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 2020 yılına ilişkin son başvuruların tamamlanmasına sayılı günler kala başvuru işlemlerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 09:44
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Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2020 yılının son bedelli askerlik başvuru süreci açıklandı. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvuruların tamamlanmasına sayılı günler kala, henüz başvuru yapamamış adaylar için başvuru sürecini toparladık. Peki, 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlendi. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecek.

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Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 saat 18.00'de tamamlanacak. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önemlidir.

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Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri,celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

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Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor: