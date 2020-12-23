Dikkat! Son günler... 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik için başvuru süreci devam ediyor. e-Devlet aracılııyla kolaylıkla yapılabilen bedelli askerlik başvurularında son viraja girildi. Askerlik vazifesini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 2020 yılına ilişkin son başvuruların tamamlanmasına sayılı günler kala başvuru işlemlerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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