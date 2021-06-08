DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

DGS başvuruları ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularını kaçıran adayların merakla araştırdığı 2021 DGS geç başvuru tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası DGS hakkında sorgulamaları bir araya getirdik. İşte, DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?