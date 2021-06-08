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DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

DGS başvuruları ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularını kaçıran adayların merakla araştırdığı 2021 DGS geç başvuru tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası DGS hakkında sorgulamaları bir araya getirdik. İşte, DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 08.06.2021 01:19
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DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli olmuş ve 2021 DGS başvuruları dün (31 Mayıs) sona ermişti. İşte, DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

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DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

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DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 lira olarak belirlendi.

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DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

DGS NASIL OLACAK?

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.