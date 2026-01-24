Devlet zehir baronlarının ensesinde! Don Vito yakalandı sırada Speedy Naci var
Türkiye, zehir tacirleriyle mücadelesini uluslararası işbirlikleriyle sürdürüyor. Atlantik Okyanusu'nda ele geçirilen yaklaşık 10 ton kokain ile başlayan soruşturma, uyuşturucu trafiğinin "Speedy Naci" Naci Yılmaz tarafından organize edildiğini ortaya koydu. Güney Amerika–Avrupa–Türkiye–Asya hattında uyuşturucu ağı kuran küresel şebekeye yönelik yürütülen ortak operasyonda, iki barondan biri olan "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün yakalanarak tutuklandı. Emniyet birimleri "Speedy Naci"nin peşinde.
İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram Kokain maddesi yakalamasıyla ilgili soruşturma hem İspanya'da hem de ülkemizde sürüyor.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Türk mürettebatın da gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonun Türkiye ayağında uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 10 şüpheliyi tespit etmiş zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmıştı.
KOD ADI : SİİRTLİ NACİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu baronlarına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda Çetin Gören'in yanı sıra ayrıca "Siirtli Naci", "Speedy" ve "Hızlı" kod isimlerini kullanan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Naci Yılmaz'ın da şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Yılmaz'la ilgili soruşturma dosyasındaki önemli detaylara ulaştı.
DON VİTO VE "SİİRTLİ NACİ" ORTAKLIĞI ZEHİR SAÇIYOR
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Siirtli Naci, uluslararası ticaret yapmak üzere örgüt kuran, "Laz" ve "Don Vito" olarak bilinen Abdullah Alp Üstün ile birlikte iki liderinden birisi.