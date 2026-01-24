CANLI YAYIN
Devlet zehir baronlarının ensesinde! Don Vito yakalandı sırada Speedy Naci var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, zehir tacirleriyle mücadelesini uluslararası işbirlikleriyle sürdürüyor. Atlantik Okyanusu'nda ele geçirilen yaklaşık 10 ton kokain ile başlayan soruşturma, uyuşturucu trafiğinin "Speedy Naci" Naci Yılmaz tarafından organize edildiğini ortaya koydu. Güney Amerika–Avrupa–Türkiye–Asya hattında uyuşturucu ağı kuran küresel şebekeye yönelik yürütülen ortak operasyonda, iki barondan biri olan "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün yakalanarak tutuklandı. Emniyet birimleri "Speedy Naci"nin peşinde.

İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram Kokain maddesi yakalamasıyla ilgili soruşturma hem İspanya'da hem de ülkemizde sürüyor.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Türk mürettebatın da gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonun Türkiye ayağında uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 10 şüpheliyi tespit etmiş zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmıştı.

KOD ADI : SİİRTLİ NACİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu baronlarına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda Çetin Gören'in yanı sıra ayrıca "Siirtli Naci", "Speedy" ve "Hızlı" kod isimlerini kullanan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Naci Yılmaz'ın da şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Yılmaz'la ilgili soruşturma dosyasındaki önemli detaylara ulaştı.

DON VİTO VE "SİİRTLİ NACİ" ORTAKLIĞI ZEHİR SAÇIYOR
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Siirtli Naci, uluslararası ticaret yapmak üzere örgüt kuran, "Laz" ve "Don Vito" olarak bilinen Abdullah Alp Üstün ile birlikte iki liderinden birisi.

Kırmızı bültenle aranan Üstün, geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlik'lerinden Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı. Örgüt, Latin Amerika, Avrupa ve Balkan ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye, İran ülkesinden temin edilen uyuşturucu maddeleri ise Avrupa ülkelerine gönderiyor.

İşleyiş işe şu şekilde; Abdullah Alp Üstün, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ve İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde satın alıyor. Uyuşturucu maddeler satın alındıktan sonra ise devreye Naci Yılmaz giriyor.

UYUŞTURUCU ROTASI ORTAYA ÇIKTI
Naci Yılmaz, örgüt yöneticisi konumunda olan "Marwan" kod isimli Turgut Alpar, "Ozi" kod isimli Ozan Toprak, "Bahri" kod isimli Abdulbari Nergiz ve "Messi" kod isimli Fuat Aksoy isimli şahıslara talimatlar vererek, Güney Amerika'dan alınan kokain maddelerinin Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerine getirilen kokain maddesi ile birlikte Balkan'lardan temin edilen Skunk ve Marihuana maddelerini ise Türkiye'ye sevk ediyor.

İSTANBUL VE İZMİR DAĞITICILARI TESPİT EDİLDİ
İran'dan satın alınan eroin Türkiye üzerinden Avrupa ülkesine gönderilmesi talimatlarını veren Naci Yılmaz'ın, İstanbul'a ulaştırılan kokain ve esrar için Mehmet Aydaş'a, İzmir için ise Nedim Sorguç'a teslim ettiriliyor.

Bu kişilerin ise altında faaliyet gösteren alt torbacılar aracılığı ile ana dağıtımların yapıldığı soruşturma birimlerince tespit edildi. Son dönemlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanat, iş, spor dünyasındaki ünlülere yönelik İstanbul'daki uyuşturucu fuhuş operasyonlarında İstanbul'un 4 ana kokain dağıtıcısına da 6 kırmızı bültenle aranan Siirtli Naci'nin uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edildi.

Yapılan tespitler neticesinde Siirtli Naci'nin Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın tahtına oturduğu belirtildi.

19 SUÇ KAYDI VAR
Naci Yılmaz'ın suç dosyası da bir hayli kalabalık. Yılmaz'ın aktif cezaevi kaydı bulunmuyor. 4'ü narkotik, 15'i asayiş olmak üzere 19 suç kaydı var.

18 farklı uyuşturucu madde ithalatı ve ticareti, 6 silahlı eylem 1 kayıt dışı para transferi suçlarından hakkında yakalama kararları bulunuyor. Bu yakalamalar arasında tonlarca miktarda uyuşturucu maddenin yakalanması vakaları kendisine önemli yer buldu.

TONLARCA KOKAİN VE EROİN SEVKİYATI
29 Eylül 2019 - İzmir'de 643 kilogram esrar
29 Nisan 2020 - Trinidad'da yakalanan 475 kilogram kokain
25 Temmuz 2020 - Fransa'da yakalanan 120 kilo esrar
10 Ağustos 2020e Yunanistan Atina'da 205 kilogram esrar

10 Eylül 2020 İran'ın Tebriz kentinde 495 kilogram eroin
20 Ekim 2020 Mersin Limanı'nda 220 kilo 183 gram kokain
19 Kasım 2020 İstanbul'da 88 kilo 950 gram esrar,
22 Kasım 2020 İstanbul'da 83 kilogram marihuana

23 Aralık 2020 Brezilya'nın Santos limanında 3 ton kokain
9 Ocak 2021 Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 2 ton 333 kilo kokain
29 Ocak 2021 920 kilogram kokain,
16 Şubat 2021 Hollanda'da 1 ton 475 kilogram eroin

İNFAZ VE YARALAMA EMİRLERİ
Naci Yılmaz'ın karıştığı aralarında infazların da olduğu bazı silahlı kriminal olaylar da soruşturma dosyasında kendisine yer buldu.

Buna göre, 10 Şubat 2021'de Oktay Munğan'ın Mardin'de öldürülmesi, 24 Kasım 2020'de Cihan Tekgöz'in İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde silahla yaralanması, yine İstanbul'da Aydın Razaki ve Yılmaz Dolaş'ın silahla kasten yaralanması gibi eylemlerden sorumlu tutuluyor.

