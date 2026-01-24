Devlet zehir baronlarının ensesinde! Don Vito yakalandı sırada Speedy Naci var

İNFAZ VE YARALAMA EMİRLERİ

Naci Yılmaz'ın karıştığı aralarında infazların da olduğu bazı silahlı kriminal olaylar da soruşturma dosyasında kendisine yer buldu.

Buna göre, 10 Şubat 2021'de Oktay Munğan'ın Mardin'de öldürülmesi, 24 Kasım 2020'de Cihan Tekgöz'in İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde silahla yaralanması, yine İstanbul'da Aydın Razaki ve Yılmaz Dolaş'ın silahla kasten yaralanması gibi eylemlerden sorumlu tutuluyor.