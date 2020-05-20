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Haberler Galeri Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Son dakika... Bayramda açık olacak yerler hangileri? 4 günlük sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Peki, bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:24
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Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Son dakika... Bayramda açık olacak yerler nereler? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgede, 4 günlük uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi. Bayrama kısa bir süre kalırken, sokağa çıkma yasağının detayları araştırılıyor. Yayımlanan genelge ile birlikte ayrıntılar belli oldu. Peki, bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte merak edilenler...

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Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

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Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.