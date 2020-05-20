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Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
Son dakika... Bayramda açık olacak yerler hangileri? 4 günlük sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Peki, bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.05.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:24
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