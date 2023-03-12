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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte depremden en çok etkilenen bölge olan Hatay'ı bir kez daha ziyaret etti. Bölgede açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'a vatandaşlar büyük sevgi gösterirken, konuşmasının ardından çadır kenti gezen Erdoğan çocuklara hediyeler dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 19:31
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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen "Asrın felaketi" sonrası deprem bölgesine 3. kez ziyaret düzenledi. Ziyaret kapsamında Hatay'a giden Başkan Erdoğan'a Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti

Bölgede vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan onlarla sohbet etti.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Erdoğan yanına gelen çocuklara da hediyeler dağıttı.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti

Ardından çadır kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, depremzedelere konuk oldu.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti

Çadırda bir süre depremzedeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşın dertlerini dinledi.