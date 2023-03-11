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Haberler Galeri Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana'da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana'da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

"Gaziantep okullar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde felakete yol açtı. Depreminin etkilediği illerde okulların açılış tarihi ertelenmişti. Okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. Okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından açıklandı. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman, bu hafta açılır mı? İşte, konuya dair son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:13
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Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana’da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Deprem bölgelerinde okulların açılış tarihi merak konusu oluyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen eğitim-öğretime verilen aranın ne zaman biteceğini sorguluyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde okullar tatil edilmişti. Eğitim verilen aranın ardından öğrenciler, "Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak?","Gaziantep'te okulların açılış tarihi belli mi? "sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023-2024 okulların açılış tarihi hakkında merak edilen detaylar...

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Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana’da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Gaziantep'te okullar 13 Mart Pazartesi günü açılacak. Gaziantep Valisi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz..." ifadelerini kullandı.

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Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana’da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Üçüncü kategoride yer alan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

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Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana’da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. 3 kategoride tarih belirlendi.

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

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Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana’da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart'ta başladı.