Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana'da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

"Gaziantep okullar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde felakete yol açtı. Depreminin etkilediği illerde okulların açılış tarihi ertelenmişti. Okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. Okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından açıklandı. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman, bu hafta açılır mı? İşte, konuya dair son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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