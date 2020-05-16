Corona virüsün Türkiye rotası ortaya çıktı! Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de görülen koronavirüsün genetik yapısının incelendiği raporda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Giriş Tarihi: 16.05.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 08:44
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 Danışma ve İzleme Kurulu, Kovid-19 pandemisine yönelik hazırlanan iki aylık değerlendirme raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda, Türkiye'de görülen virüsün genetik yapısının incelenmesi sonucu Kovid-19'un ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve İran kökenli olduğu vurgulandı.
144 sayfalık raporda ise, Türkiye'nin, milyon kişi başına günlük doğrulanmış ölüm sayısı bakımından ilk 30 günde İran ile benzerlik gösterdiği, daha sonra günlük ölüm sayısının İran'dan düşük seyrettiği, Bulgaristan ve Yunanistan'da ise günlük doğrulanmış ölüm sayısının Türkiye'den düşük olduğu bilgileri dikkat çekti.
Milliyet'in haberine göre; 23 Mart ile 10 Mayıs tarihleri arasında TTB tarafından bizzat tespit edilen Kovid-19 tanısı almış sağlık çalışanı sayısını 902 olduğu, bu kişilerin yüzde 77.8'inin hastanelerde, yüzde 18.2'sinin Aile Sağlık Merkezleri ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalıştığının tespit edildiği dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
Kovid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının büyük bölümünü ise iç hastalıkları ve alt dallarında çalışanlar ile acil servis ve göğüs hastalıkları kliğini çalışanları oluşturuyor. Rapora göre Kovid-19 tanısı konan hekimlerin yüzde 58.8'i erkek.
Raporda diğer dikkat çeken kısımlardan birini de "hidroksiklorokin" etken maddeli ilacın etkinliğine yönelik belirsizlik olduğuna vurgu yapılan kısımlar oluşturdu. Bu kısımda şu ifadelere yer verildi: