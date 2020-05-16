Corona virüsün Türkiye rotası ortaya çıktı!

144 sayfalık raporda ise, Türkiye'nin, milyon kişi başına günlük doğrulanmış ölüm sayısı bakımından ilk 30 günde İran ile benzerlik gösterdiği, daha sonra günlük ölüm sayısının İran'dan düşük seyrettiği, Bulgaristan ve Yunanistan'da ise günlük doğrulanmış ölüm sayısının Türkiye'den düşük olduğu bilgileri dikkat çekti.