ÇOMÜ’de taciz skandalı! YÖK’ün ihraç kararını mahkeme bozdu, öğrenciler derse girmeyecek

ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilerin şikayeti üzerine başlatılan taciz soruşturmasında YÖK tarafından görevinden ihraç edilen 40 yaşındaki öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Kararı protesto eden öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılında derslere girmeme kararı aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilerin şikayeti üzerine başlatılan taciz soruşturmasında YÖK tarafından görevinden ihraç edilen 40 yaşındaki öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. YÖK kararına karşı yürütmeyi durdurma davası açan Senemoğlu, Çanakkale İdare Mahkemesi'nin kararıyla göreve iade edildi.

"DERSE ODADA DEVAM EDELİM" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenci G.N.İ., öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Genç kız, uzaktan eğitim sürecinde sınıfta kimse olmadığı sırada derse gelen öğretim görevlisi Senemoğlu'nun odasındaki kitapları bahane ederek, "Derse odamda devam edelim" demesi üzerine ders işleyeceklerini düşünerek bu teklifi kabul etti.

G.N.İ., öğretim görevlisinin odasına gittiğinde Senemoğlu'nun psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyleyerek, "Bir sorunun var gibi görünüyor. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" dediğini öne sürdü.

"BAŞ BAŞA DAĞLARA, KIRLARA GİDELİM" Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre eşinden boşandığı öğrenilen Olkan Senemoğlu'nun daha sonra öğrenciye "Bugün keyfin yok gibi, baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım, biraz günah işleyelim" dediği iddia edildi. Bu sözler üzerine G.N.İ., korkarak odadan ayrıldı. Birkaç gün sonra ise Senemoğlu'nun ders arasında genç kızın yanına gelerek mezuniyet balosuna katılıp katılmayacağını sorduğu ve iddiaya göre taciz girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. İddiaya göre Senemoğlu'nun genç kızın omzuna elini atarak tacizde bulunduğu öne sürüldü.